Vtuberが歌わないと名曲埋もれる？　人気VTuberがあらためて思い...「歌が大好きな僕にぜひ歌わせて」

Vtuberグループ・にじさんじに所属している人気Vtuberの緑仙さんが2026年8月3日にXを更新。「名曲」をめぐる自身の発言を謝罪した。

「誤解を招く表現があり不快な思いを」と謝罪

発端となったのは、緑仙さんが1日に投稿した、カラオケ配信での楽曲を募集するポスト。緑仙さんは「『Vtuberでこの曲歌ってる人、見たことないな......』そんな理由だけで埋もれてしまう名曲」を減らしたいといい、「普段からカラオケ配信をしています」と、カラオケ配信のリクエストを呼びかけた。このポストに対し、一部ネット上から楽曲の制作者に失礼といった指摘や、Vtuberが歌えば埋もれないという認識に対する疑問の声が寄せられた。

指摘を受け、緑仙さんは当該ポストを削除した上で、3日にあらためてXを更新し、「先日のポストについて、誤解を招く表現があり不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした」と謝罪した。

また、緑仙さんは「本当に伝えたかったことを自分の言葉で考え直したので、再ポストさせていただきます」とし、リクエスト曲をあらためて募集。「皆さんが大事にしている歌を、歌が大好きな僕にぜひ歌わせてください」とつづった。