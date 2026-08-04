米ESPN、ドジャースPS先発ローテ予想　スクーバル加入で最強ローテも...「誰もがうんざり」SNS不満の声

米スポーツ専門局「ESPN」の公式Xが2026年8月3日（日本時間）に更新され、大リーグのロサンゼルス・ドジャースのポストシーズン先発ローテーションを予想した。

3対1の大型トレードでスクーバル獲得

ドジャースは3日、デトロイト・タイガースと3対1の交換トレードが成立したことを発表した。

タイガースから2度のサイ・ヤング賞を受賞した実績を持つ左腕、タリック・スクーバル投手（29）を獲得。ドジャースは、リバー・ライアン投手（27）、ザイロ・ホープ外野手（21）、ブレイディ・スミス投手（21）らを放出した。

ワールドシリーズ3連覇を狙うドジャースが、トレード期限が迫る中、大リーグ最強左腕を緊急補強した。

スクーバルの加入を受け、「ESPN」公式Xは、「タリック・スクーバルを獲得した後のドジャースのポストシーズン予想先発ローテーション」とのコメントを投稿し、先発投手5人の画像を添付した。

大谷翔平（32）、タイラー・グラスノー（32）、ブレーク・スネル（33）、山本由伸（27）に加え、スクーバルの画像を添付した。現在、先発ローテーションの一角を担う佐々木朗希（24）や、ジャスティン・ロブレスキ（26）の姿はなかった。