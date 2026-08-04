「韓国のイチロー」イ・ジョンフ、なぜ放出されなかったのか　再三のトレード説も残留...米メディアは「最善の策」と評価

米メディア「スポーツ・イラストストレイテッド」（ウェブ版）が2026年8月3日、大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツに所属する韓国出身イ・ジョンフ外野手（27）が、トレードされなかった理由について検証した。

「27歳のこの外野手は、ファンから絶大な人気を博している」

大リーグ3年目のイは今季、打撃で好調を維持しており、一時は、ナ・リーグ打率部門で2位に浮上した。4日時点で打率.306でリーグ5位につけている。

一方、チームは今季ナ・リーグ西地区4位と低迷している。借金は「17」に膨れ上がり、ポストシーズン進出の見通しは暗い。このようなチーム事情の中で、打撃好調のイに関して、複数の米メディアがトレードの可能性に言及してきた。

米スポーツ専門局「ESPN」は、イのトレードの可能性を「40％」と見込んでいたが、大リーグのトレード期限が、日本時間4日午前7時に終了。結局、イのトレードは実現しなかった。

もっとも、売り手のチームは、トレード期限までに投打の主力を放出した。3度の首位打者タイトルを獲得したルイス・アラエス選手（29）をフィラデルフィア・フィリーズに、21年サイ・ヤング賞のロビー・レイ投手（34）をサンディエゴ・パドレスに放出した。

このような状況を踏まえ、「スポーツ・イラストストレイテッド」は、「イ・ジョンフをトレードしないのがジャイアンツにとって最善の策である理由」とのタイトルで記事を展開した。

記事では「27歳のこの外野手は、ファンから絶大な人気を博しており、打線において台頭しつつある打者でもある。彼はチームに残留し、戦力の再建において重要な役割を果たすはずだ」と指摘し、こう続けた。