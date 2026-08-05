コムドットひゅうが「本気で身体を仕上げ」...バキバキ肉体に騒然　「エグい」「漫画に出てきそう」

チャンネル登録者数426万超の人気YouTuber「コムドット」のひゅうがさん（27）が、2026年7月31日にXを更新。鍛え上げた肉体を公開した。

筋トレYouTuberも反応「これは大会出れる」

コムドットは7月30日、東京ドームで主催イベントに出演。ひゅうがさんは着物姿で、アクロバットと殺陣のパフォーマンスを披露した。

ひゅうがさんは7月31日、Xで「今年も本気で身体を仕上げて迎えた東京ドーム」と切り出し、上半身をあらわにした写真を公開。腹筋は割れ、大きな力こぶが目立つ。鍛え上げられた背中の広さも見せつけた。

ひゅうがさんは「人は誰しも努力をすれば変われるという事を中身でも見た目でも表現したつもりなので少しでも勇気を与えれたら嬉しいです！」とつづった。

Xユーザーからは「これはエグい」「これは尊敬できるし、カッコいい！！」「漫画の世界に出てきそうなぐらいすごい」「めっちゃくちゃ綺麗な肉体美」などのコメントが寄せられている。

また、筋トレ系YouTuberのぷろたんさん（37）も、「これは大会出れる」と反応している。