紅白は「Jr.らしくバーッと派手に」　SixTONESとSnow Man、ジャニーさん追悼ステージに気合

ジャニーズJr.内のグループ「SixTONES(ストーンズ)」と「Snow Man(スノーマン)」が2019年12月29日、大みそかに放送予定の「第70回NHK紅白歌合戦」リハーサルに登場した。

2020年1月の同時デビューが決まっている両グループは、ジャニーズJr.のメンバー総勢60人以上でのスペシャルパフォーマンスでセンターに立ち、デビューに弾みをつけた。

追悼企画も「バーッと派手に」

ジャニーズJr.によるステージ「Let's Go to 2020 Tokyo」は、19年7月に死去したジャニーズ事務所元社長のジャニー喜多川氏の追悼企画でもある。ジャニーズの舞台で歌われてきた「LET'S GO TO EARTH」「Let's Go to Tokyo」が披露される予定で、2020年の東京五輪を楽しみにしていたジャニー氏の思いが込められているという。

両グループのメンバー14人はリハーサルのステージでメインボーカルを務め、リハーサル後の会見ではSnow Manの岩本照さんが、

「社長の思いを背負いながらステージに立たせてもらうっていうのは、挑ませてもらうっていう気持ちと感謝の気持ちが入り乱れて」

「自分たちがステージ上楽しく笑顔でパフォーマンスさせてもらうことが、社長への一番への恩返しだし、未来のJr.たちへのバトンにつながるのかなと思って、1回だけのステージを社長の思いとともに立たせてもらうだけです」

と、身が引き締まる思いを語り、ステージについてはSixTONESのジェシーさんが、

「ジャニーズJr.らしくバーッと派手に、未来に向かって、新しい時代を作る気持ちで」

と意気込みを述べた。31日の本番では7番目のアーティストとして出演する予定だ。