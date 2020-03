川口春奈の「英語力」、ポテンシャルは高い？　語彙力不足も「発音はすごく綺麗」

女優の川口春奈さん(25)が2020年3月22日に「はーちゃんねる」で公開した動画が話題だ。

1月31日のYouTuberデビューから間もなく2カ月がたとうとしている中、これまでに公開した動画が全て再生回数100万回を突破するなど、押しも押されもせぬ超一流YouTuberとなった川口さんが22日に放った第9弾は、川口さんが英会話を習う様子を収めた動画だ。

そのタイトルは、「川口、英語喋れるってよ。」。再生してみると、冒頭部分で川口さんが、「恥ずかしながら、全く、しゃべれもしない」と、自らの「悲惨な」英語力を公表。しかし、「とはいえ、旅行は好きなんで、まあ海外行くことも多いんですけど、まあ困る」と、英語を学ぶ動機を説明し、これから英語力を上げていく意気込みを明かし終わると、本編が始まるのだ。

「超恥ずかしい! バカ丸出しじゃないですか!」

本編が始まると、動画は引きの映し方となり、川口さんの向かって左側に、英会話講師の男性が座っている姿が映し出された。男性は英会話教室のチェーン校の校長だということで、「頑張っていきましょう」との挨拶と共に、早速レッスンが始まった。

まずは英語のレベルをチェックすることを明かした先生は、「What do you do for a living?」と川口さんに質問。相手に職業を問う質問だが、川口さんは「living」という単語を「居住地」や「出身地」と誤認し、「東京?」「長崎?」と、見当違いの回答を連発。その上で、「もう1回!」と先生に日本語で質問した。

先生が同一の文章でもう1度川口さんに質問するも、川口さんの回答状況は改善せず。すると、先生が「What do you do?」が「あなたのお仕事は?」との意であることを説明。加え、これだけでも意味を通じるとした上で、やや長めのバージョンとして、「What do you do for a living?」という言い方をすることを説明したのだった。

すると、川口さんは「Actress!」と正しい回答を導き出したほか、「YouTuber!」とも回答。続けて尋ねられた「What do you do on the weekend?」(お休みの日には何をしていますか?)との問いに対し、「Dog run!」と回答。しかし、「超恥ずかしい! バカ丸出しじゃないですか!」と自らのたどたどしい英語を恥じると、「犬と散歩、何て言うんですか?」と質問し、正しい表現が「I go on a walk with my dog.」であることを教えられたのだった。これら、いくつかのやり取りを経て、川口さんの総合的な英語力は「ABCDE」のランクで言うと「D」の評価であることが先生から伝えられたのだった。