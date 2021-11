岩本勉氏「お前なんも分かってないなぁクソ」　大谷翔平会見めぐりツイッターで応酬

日本ハムOBで野球解説者の岩本勉氏が、米エンゼルス・大谷翔平選手の凱旋会見での言動が賛否を呼んでいる件について、ツイッターで釈明した。

「Long time no see. How are you today?」

岩本氏は2021年11月15日の会見で、「岩本さんどうぞ」と質問を促されると、「はいどうも~!」と明るく返しマイクの元へ。

「大谷選手、よろしくお願いします。読売テレビ『ミヤネ屋』からやってきました。ならびにファイターズOBの岩本です」

と大谷選手に向かって挨拶をした。質問が始まるかと思いきや、

「会場の皆さん、世界でこれだけ活躍している大谷翔平選手が、華々しく日本に帰ってきてくれました。まずをもって大きな拍手をお願いします!」

と関係者に呼びかけ拍手を促した。

さらに、大谷選手には英語で「Long time no see. How are you today?(お久しぶりです。お元気ですか)」と問いかけた。大谷選手は少し困ったような表情を浮かべるも、微笑んで頷いた。

その後、岩本氏は大谷選手に「一番お世話になった人」や、「励みになった家族や友人の言葉」などを尋ねていた。