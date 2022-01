スタジオコーストに惜別の声続々　ライブハウス営業終了...サンボマスター山口「これからも大好き」

大型イベントホール「USEN STUDIO COAST」(東京都江東区、以下スタジオコースト)は、2022年1月27日にライブハウスとしての営業を終了した。

ライブハウスとしては日本最大級で、海外の大物アーティストの公演も行われた。かつて出演したアーティストや音楽ファンの間では、別れを惜しむ声が広がっている。

アヴリル・ラヴィーン、エド・シーランも公演

JR新木場駅(江東区)近くの倉庫街にあるスタジオコーストは02年に開業。最大収容人数は約2400人で、ライブハウスとしては日本最大級だ。会場内には大きなミラーボールがぶら下がり、屋外にはプールも設置されている。

国内のロック系アーティストを中心に、連日ライブが行われてきた。海外アーティストの来日会場にも用いられ、14年には米歌手アヴリル・ラヴィーンさん、英歌手エド・シーランさんがライブを行っている。週末にはクラブイベント「ageHa」の会場にもなっていた。

20年にはじまった新型コロナウイルス禍では、営業自粛によりライブが開催できない日が続いた。20年6月には運営会社のマザーエンターテイメント(江東区)が、経営支援のためのクラウドファンディングを募集。21年1月には音楽配信のUSEN(品川区)に施設のネーミングライツを売却していた。

21年8月、マザーエンターテイメントは定期借地契約の満了に伴い施設を22年1月で閉館すると発表。スタジオコーストの公式ツイッターは当時、営業継続に向けて土地所有者と協議・交渉を続けてきたものの「再契約には至らなかった」と説明していた。

閉館発表後の公演では「THANK YOU STUDIO COAST」(Creepy Nutsとyamaさん、22年1月12日)、「THANK YOU GOOD BY STUDIO COAST」(吉井和哉さん、1月24日)など、公演名に施設への感謝のメッセージを入れるケースが目立っていた。