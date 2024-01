中国人観光客を手助けすると...まさかの心温まる展開に　SNS投稿に「ほっこりした気持ち」ネット反響

解散したジャズユニット「Fried Pride」の元ボーカルでミュージシャンのShihoさんが2024年1月23日、インドカリーなどで知られる飲食店「新宿中村屋」で遭遇した中国人観光客の女性とのエピソードをX(旧ツイッター)で明かした。

「楽しんでくれたらいいなと思ってさ」

Shihoさんは、01年にFried PrideとしてCDデビュー。16年12月にユニットとしての活動を終了したが、24年1月現在も音楽活動を続けている。

そんなShihoさんは23日、自身のXを更新。「新宿中村屋で、隣に中国から来た女の子が1人ご飯していた」として、中国人観光客の女性とのエピソードを一連の投稿で明かした。

投稿によれば、デザートを頼んでいたという女性に対し、店員が「デザートお持ちしてもよろしいですか?」と尋ねたが、言葉が通じなかったという。Shihoさんは「女の子は英語が少し喋れた」として言葉を通訳すると、その女性が「あー!はい持ってきてください」と答えたため、それを店員に伝えた。

一件落着したと思ったShihoさん。しかし、その女性にはまだ確認したいことがあったという。女性はスマホでQR決済したかったようだが、Shihoさんが店員に確認すると「現金かクレジットカードしかできなくて」と答えた。

「クレジットカードなくて現金も少ししかない。どうしよう」と話す女性に対し、店側は相談した上で「後日払いに来られますか?って聞いてもらっていいですか?」とShihoさんに伝えたという。

女性は「明日来られると思う!」と答えたが、Shihoさんは「なんかもう色々面倒だったので笑『わかった。あたし(しほ)があなたの分払うからいいよ。』と言った」と経緯を述べた。

女性の代金を支払った理由について「せっかく日本に旅行にきて1人で冒険ご飯してたみたいだから、楽しんでくれたらいいなと思って」と投稿で明かした。代金を支払うと言ったことに対し、女性は「私どうしたらいい?」と驚いていたという。

Shihoさんは「別になんもいらないし、旅行楽しんでって」と答え、女性は「ほんとにほんとにありがとう!一緒に写真撮っていい?」と感謝を伝えた。それに対し「もちろん。いえーい。」と答えて写真撮影に応じたという。

女性が「ほんとにほんとにほんとにありがとう!」と感謝を伝えて店を出た後に、Shihoさんは「なんとなくフンワリした気分になっていた」と当時の心境を振り返る。すると、その女性が走って再び店に戻ってきたという。

「『これ!よかったら!』って紙袋を持ってきてくれた。開けてみたらイチゴ大福。ますます気持ちがフンワリした。ありがとう彼女。日本を楽しんでいってね」

投稿には「I'm so glad see you Hope you Have a nice trip(あなたに会えてとても嬉しい。いい旅になりますように)」と書かれた紙袋の写真と、イチゴ大福の写真が添えられている。