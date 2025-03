マリエ、約15年前から雰囲気激変...「健康的な暮らし」謳歌　楽ちんコーデで「外からも内側からも最高に幸せ」

タレントのマリエさんが2025年3月2日、カジュアルコーデで「健康的な暮らし」を満喫している様子の近影をインスタグラムで公開した。

「休日の最高にリラックスタイム」

マリエさんは黒色ニットのセットアップにキャメル色ストール、スニーカーといったカジュアルコーデの写真を披露した。ナチュラルメイクで髪はラフにまとめ、路上でクッキーを食べ歩きするような場面もある。

投稿文では「My day to day life is never been better(編訳:私の日常はかつてないほど素晴らしい)」と書き出し、

「朝はcoffeeに @pmd_brand x @tomo.kombu 氏のグルテンフリーCBN cookieで休日の最高にリラックスタイム 着るものも、食べ物も信頼の素材で外からも内側からも最高に幸せ」

などと、自身が手がけるファッションブランドの商品を宣伝。服装については「#楽ちんコーデ」と紹介したほか、「#ナチュラルライフ」「#食べて綺麗になる #健康的な暮らし #クリーンイーティング #こだわりの食材」とも記している。

マリエさんは23年5月に「Throwback my days 15years ago.(編訳:15年前の私の日々を振り返る)」と投稿し、バラエティー番組で活躍していた当時の映像を公開。現在と雰囲気が大きく異なり、巻き髪のギャル風スタイルでコントに参加していた。