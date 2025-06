歌手の浜崎あゆみさん(46)が2025年6月7日、自身のインスタグラムを更新し、赤髪ボブヘアでのリハショットを披露した。

「ayuasiatour2025」

2025年でデビュー28年目に突入し、4月8日の日本公演からアジアツアーを再開させた浜崎さん。インスタグラムでは、「You have what I have lost.」と投稿し、「#ayuasiatour2025」、「#香港」、「#June14th」、「#asiaworldexpo」とハッシュタグを付けていた。

インスタグラムに投稿された写真では、赤髪ボブヘアに「激変」した姿でのリハーサル中と思われるショットを披露している。

この投稿には、「このビジュ美しすぎ」「赤髪ボブヘアかわいい」「エグカッコイイ」「かっこ良すぎからの美しすぎっ」「赤髪ボブめちゃめちゃ可愛い過ぎましー」「ビジュが大爆発してて似合ってる」「あ、あゆ?」「可愛いぃ」といったコメントが寄せられていた。