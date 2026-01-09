「最年長レースクイーン」年齢非公表→初告白で騒然　「20代にしか見えない」「応援したくなる」

モデル・レースクイーンの片瀬亜乃さんが、2026年1月8日にXを更新。これまで非公表だったという実年齢を明かし、驚きの声が上がっている。

「ガッカリされた方も中にはいるかと」

片瀬さんはXで「40歳の最年長レースクイーンです！」と切り出し、「今まで仕事の関係で年齢非公表にしてきました」と投稿。理由をこう語った。

「レースクイーンやキャンギャル、モデルなど見られる仕事は年齢に縛られる事も多く、年齢を公表することで仕事の幅が狭まりお仕事が少なくなる事を恐れて非公表として活動してきました」

今回年齢を公表したのは、「いくつになってもやりたいことをして、着たい服を着れて、そしてこれから歳を重ねる女の子に40歳になってもまだまだずっと楽しく生きていけるよって言う事を伝えたかったから」。

仕事の関係先は、「いくつになっても挑戦し続け自分らしさを大切にしている事を発表するのはとてもいいと思う」と、公表に前向きだったという。

片瀬さんはこう思いを語った。

「ガッカリされた方も中にはいるかと思いますが、ありのままの自分を好きでいて今後の人生も楽しみ、これから歳を重ねることをネガティブに捉えてしまっている女の子達に少しでも楽しみになってもらえるようにお仕事以外でも今後も努力と挑戦をし続けていきたいなと思います」

投稿には、片瀬さんのレースクイーン姿の写真も添えられている。ショート丈のトップスにミニスカートで、おなかや脚をさらけ出した衣装だ。

Xユーザーからは「めっちゃ可愛いです！ 20代にしか見えないです！」「年齢を感じない美貌、素晴らしいです！」「全然見えないです～まだまだサーキットに居て欲しいです」「こんなに綺麗な40歳の女性にびっくり！！！ 逆に応援したくなります」などのコメントが寄せられている。