国民民主・玉木代表、女性は政策「理解難しい」発言...「女性蔑視」批判噴出→釈明「英語が未熟、拙い表現」

国民民主党の玉木雄一郎代表が2025年6月24日、日本外国特派員協会での会見で語った、女性からの支持率低迷をめぐる発言が波紋を広げている。国民民主党の政策が女性にとって「理解が難しい」ともとれる内容で、「蔑視」だとする批判が噴出している。玉木氏はXを更新し、「英語が未熟なため、拙い表現をしてしまったことを反省しています。決して女性蔑視をするつもりはありませんでした」などと釈明している。

「女性にとっても良いものだが、理解してもらうのが難しい」

会見では、国民民主に対する女性の支持率が男性よりも大幅に低い原因と解決策を問われた玉木氏は、「I have no idea.」(全く分からない)と発言。失笑しつつ「なんででしょうね...? うーん」と考え込む様子を見せた。

英語で「2020年9月の(新・国民民主党の)結党時から、残念ながら女性から支持を得られていない。『言っていることが複雑で理解が難しい』という人が多いが、24年衆院選の(「年収の壁」をめぐる)『103万円→173万円』は分かりやすい。私たちの政策は男性だけではなく女性にとっても良いものだが、理解してもらうのが難しい(I think our policy is good not only for men but also for women. But I think it's very difficult to understand for them.)」などと説明した。