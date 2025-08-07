羽生結弦、2026カレンダー発売決定　表紙にX衝撃「ちょ...」「動揺してます」「一体どこまで」　完全撮り下ろしの2タイプ

カレンダーの企画・制作・出版を行うハゴロモ（東京都千代田区）が2025年8月6日、プロフィギュアスケーター・羽生結弦さんの写真からなる「2026年版 羽生結弦カレンダー」を発売すると発表した。表紙デザインが公開され、ファンの間で絶賛されている。

「全カット完全撮り下ろしで構成」

サイズが異なる2種類のカレンダーを10月に発売予定だとして、表紙デザインが公開された。A2・9ページの「壁掛け」タイプは税込み3630円で25年11～12月分の先行ページも収録するという。表紙は前髪を下した羽生さんが写され、グレーのコートを羽織り、口元に手を添えたポーズを取っている様子だ。

A5・27ページの「卓上」タイプは税込み2860円。羽生さんの髪型はセンター分けに変わり、ベージュ系の上着姿で、両手を胸の前で交差させながらカメラを正面から見据えて微笑んでいる。

流通別特典も順次発表するとしている。同社はカレンダーについて「"羽生結弦"の今を切り取る」といい、下記のようにも紹介した。

「フィギュアスケート界のレジェンドであり、唯一無二の表現者である羽生結弦さん。昨年に引き続き2026年版も全カット完全撮り下ろしで構成され、演技とも日常とも違う、撮影だからこそ生まれる一瞬一瞬に、凛とした存在感が宿っています。



羽生さんが見せる多様な表情を、壁掛け・卓上ともに、『飾る＝部屋に息吹を添え』『使う＝時を共に刻み』『見る＝慈しむ』楽しさを感じていただけるカレンダーです」

発表を受けてXでは、「きゃーー またまたステキ」「ちょ...思考が止まる」「顔が良すぎて（何回目）動揺してます」「髪型変えると全然雰囲気違って素敵」「今年のカレンダーも美しかったけど さらにさらに スケートと同じで一体どこまで行っちゃうの？」「美しすぎる...」といった声が上がっている。