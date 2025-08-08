暴力事案波紋の広陵高校は「スマホなし」が「伝統」、SNS目にせず初戦突破　監督インタビューには波紋

2025年8月7日に行われた第107回全国高等学校野球選手権大会（甲子園大会）1回戦で、部内での暴力事案が報じられている広陵高校（広島）が初戦を突破した。

SNSでは、試合後の中井哲之監督によるインタビューでの発言が波紋を広げている。

「我々は粛々とやるしかありません」

広陵高校をめぐっては、SNSで同校野球部員が上級生に殴られるなどの暴力を受けたとする情報が拡散。8月5日には産経新聞が、広陵高校が1月に暴力事案があったことを認めたと報じた。寮での禁止行為をした当時1年生だった部員に2年生が「指導」として暴力をふるう事案があったという。日本高校野球連盟（高野連）には報告、厳重注意処分を受けており、今回の甲子園大会を出場辞退する意向はないとしていた。

高野連はJ-CASTニュースによる6日の取材に対し、「3月に審議し、硬式野球部に対し厳重注意の措置をした事案」だと説明していた。

7日の試合では旭川志峯高校と対戦し、3対1で勝利した。

SNSで注目を集めているのは、試合後にNHKが放送した中井監督のインタビューでの発言だ。

「（選手たちには）『後半勝負』っていうようなことを言って（いた）。グラウンド整備などが終わるとよく流れが変わるもんですから。日頃からそういうことを言い続けていました。よく頑張ってくれた」と選手らをねぎらった。

「難しい状況での試合でしたが」との質問に対しては、「高校野球ドットコム」によると、「学校から発表された通りで、出場を認めていただきましたので、我々は粛々とやるしかありません」などと説明した。