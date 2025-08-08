登録者177万人気YouTuber、警察騙る詐欺であわや1000万円の被害寸前...「逮捕令状がPDFで来た」

チャンネル登録者数177万の人気2人組YouTuberのパパラピーズが2025年8月7日に動画を公開し、メンバーのじんじんさんが警察を騙る詐欺に騙されそうになったことを明かした。

「振り込む寸前だった」

現在増加している警察を騙る詐欺。携帯電話などに電話を掛け「あなたの口座が犯罪に使われている」「口座を調査する」といってお金を振り込むよう指示するもので、警察庁や警視庁が注意を呼びかけている。

7日、パパラピーズは「1000万円の詐欺に遭いました。」という動画を公開。じんじんさんが「本当に怖い思いを昨日経験しました」「1000万円の詐欺に遭いそうだった。振り込む寸前だった」と実際には振り込まなかったものの、被害に遭う直前まで騙されてしまったことを明かした。

じんじんさんによると、朝、携帯電話に着信があって電話に出たところ、相手は兵庫県の生田警察署の捜査一課の警察官を名乗っており、上京して最初の住所を提示されたことから、本物の警察であると信じてしまったと明かした。

その「偽警察官」から、資金洗浄事件に巻き込まれていること、事件の犯人の自宅からじんじんさんの名義の口座が出てきたことが説明されたという。さらに、「いまあなたは逮捕状が出てる」「逮捕状を止めている状態なので、取り調べをオンライン上でしましょう」と、LINEでビデオ通話することになったと説明した。