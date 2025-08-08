J-CAST ニュース

「高野連はずいぶん甘い処分」、広陵高校「暴力事案」識者見解にネット反応...「本当に生徒たちを守りたいなら棄権一択」

2025.08.08 11:40
スポーツ班
    スポーツライターの小林信也氏が、2025年8月7日放送の「情報ライブ　ミヤネ屋」（読売テレビ、日本テレビ系）に出演し、広陵高校（広島）硬式野球部の「暴力事案」騒動について、「高野連はずいぶん処分を甘くしている」などと指摘した。

  • 高校球児の聖地・甲子園球場
「そもそも高野連には、調査をする機能がない」

    広陵高校は６日、公式サイトを通じて、硬式野球部で１月に発生した暴力事案について、広島県高野連を通じて調査結果を含めた詳細を公表した。

    広陵高校をめぐっては、SNSで同校野球部員が上級生に殴られるなどの暴力を受けたとする情報が拡散していた。このような状況の中、産経新聞が5日、広陵高校が1月に暴力事案があったことを認めたと報じた。

    寮での禁止行為をした当時1年生だった部員に、4人の2年生が「指導」として暴力をふるう事案があったという。

    高野連には報告、厳重注意処分を受けており、第107回全国高等学校野球選手権大会（甲子園大会）を出場辞退する意向はないと報じられた。

    広陵高校は、甲子園大会第3日目に登場し、旭川志峯高校（北北海道）と対戦。試合は3－1で広陵高校が勝利し、2回戦（13日）進出を決めた。

    高校野球に50年以上携わり、取材を続けてきたという小林氏は、今回の騒動について「そもそも高野連には、調査をする機能がない。学校側からの申告を受け止める以外ない」と指摘し、こう続けた。

「かつては4人でやったら団体の連帯責任だったが...」
