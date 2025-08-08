レイズ所属キム・ハソン、打撃不振で打率2割維持も黄信号...「信じられない成績だ」韓国メディア嘆き

韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）が2025年8月8日、大リーグのタンパベイ・レイズに所属する韓国出身のキム・ハソン内野手（29）の特集記事を公開し、打撃低迷に危機感を示した。

「キムは高い球に全く対応できていない」

キムは、サンディエゴ・パドレス時代の24年シーズン途中の8月に、右肩を負傷し戦線離脱。そのままシーズンを終え、オフにフリーエージェント（FA）でレイズに移籍した。

米メディアの報道によると、2年総額2900万ドル（約45億円）の契約を結んだという。

移籍1年目の今シーズンは、右肩のリハビリを続けながらマイナーで調整してきた。当初は5月にも大リーグ昇格が見込まれたが、調整が遅れ7月4日に大リーグ昇格を果たした。

大リーグ昇格後、ここまで15試合に出場し、打率.204、1本塁打、3打点。出塁率と長打率を合わせたOPSは.577と低迷している。

打撃不振が続くキムに対して、「スターニュース」は「2割も危ういキム・ハソン、高い球に手も足も出ず」などのタイトルで記事を展開した。

同メディアは、直近のロサンゼルス・エンゼルス戦（日本時間7日）の打撃内容に言及。この日、「5番・ショート」で先発し、4打数無安打だった。第1打席から第3打席まで三振に倒れ、第4打席はファーストのファウルフライに終わった。

記事では、「キム・ハソンが深刻な打撃不振に陥っている。高い球に全く対応できていない。シーズン打率は.222から.204に下落した。出塁率は.314から.291、長打率は.311から.286に低下した。 OPSは.577である。信じられない成績だ」と嘆いた。