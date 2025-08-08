石破首相が言い出した「比較第一党」は自民党分裂→政界大再編への布石か　立憲・野田代表との気になる会話

2025年８月８日の自民党の両院議員総会は、再び「石破退陣」を求める声が多かったが、石破茂首相は続投することに。どうやら、石破氏の「責任追及」をすればするほど「自民党の問題点」として世間の批判がかえってくるという構造に、議員たちは気づき始めたようだ。一方で、参院選大敗直後の記者会見で、「比較第一党」という耳慣れない言葉を４回も連発した首相は、国会質疑で、立憲民主党らとの「大連立」も臭わせる動きも見せる。まさかの「自民党分裂～政界大再編」の憶測も呼びながら、政局はお盆休戦へ。

「比較第一党」を４連発の首相記者会見

「比較第一党」。日本の国会では、聞きなれない言葉だった。それが、石破首相の口から、なんと参議院選の自民大敗が決まった７月21日の記者会見だった。過半数ではないが、国会で最大の議席を持つ政党のことだ。戦後、自民党を最大政党として社会党との二大政党時代が長かった日本では、多党制の欧州議会とは違って耳慣れない言葉だった。

それが、30分の記者会見で4回も飛び出した。

「多くの方々のお支えをいただきながら、比較第一党の議席をちょうだいした」

「比較第一党としての責任を果たしていかねばならない」

首相の目標だった「与党過半数」が達成できなかったから、「退陣表明」の「言い逃れ」だと確信した記者団は、「責任は？」と追及したが、首相は「続投」を明言した。

ただ、今回の参議院選で11党が議席を獲得するなど「多党化」が進む中で、欧州の情勢に即した（多党）連立時代をにらんだ発言とも思われた。

28日の両院議員懇談会では、4時間余りにわたって「石破やめろ」の声が吹き荒れた。終了後に石破氏は「果たすべき責任は果たしたい」と、再び、続投の意思を示した。