「福祉ネイル」に介護保険適用と誤情報が拡散　ネイリスト協会「誤解」だと釈明、謝罪

高齢者らが爪にマニキュアを塗るなどして楽しむ「福祉ネイル」について、税金が使われる介護保険が適用されたとの誤った情報が拡散し、発信元の日本保険福祉ネイリスト協会（大阪府岸和田市）が誤解を与えたとして公式サイト上で謝罪した。

きっかけは、「介護報酬の仕組みとは？ネイルで加算算定の実例もご紹介！」と見出しにした2022年9月30日付のブログが、X上で取り上げられたことだった。

「回想法」用いた会話の中で、マニキュアでネイルカラー施す

日本保険福祉ネイリスト協会がネイルで加算算定の実例を紹介したと、25年8月2日にX上で投稿されると、リポストされるなどして拡散し、疑問や批判が次々に出た。

「高齢者のネイルに介護保険を適用するのか？」「お金の使い方が間違っている」「ネイルやりたいんだったら自己責任で自費でやって」...

こんな声がX上で相次ぎ、炎上状態になった。

福祉ネイルを広げるため国会議員連盟を立ち上げてもらうよう働きかけたとする20年5月15日付のブログで、ネイリスト協会側が「助成金が出るようになれば......介護保険に認められれば......」と書いていることも取り上げられ、火に油を注いだ。

もっとも、加算算定の実例紹介のブログでは、福祉ネイリストの資格を持った作業療法士が認知症の入所者に対し、リハビリの一環として回想法を用いた会話を行ったとする中で、マニキュアでネイルカラーを施したと紹介されていた。

つまり、福祉ネイルそのものに介護保険が適用されたわけではないわけだ。

こうしたことから、「加算は作業療法に対してなので」「勘違いしてらっしゃる方が多いな...」「手段として『ネイル』を選択しただけ」と冷静に見る向きも見られた。

その後、ネイリスト協会は8月6日、「重要なお知らせ」として、「福祉ネイルに関するSNS上の誤解についてのご説明とお詫び」を公式サイト上で行った。