【広陵】部員は「家族」、蒸し返される中井監督の過去発言　「みんなが喜ぶような自分になれよって」

第107回全国高等学校野球選手権大会（2025年8月5日開幕・甲子園球場）に出場している広陵高校（広島）の部内での暴力事案が取り沙汰される中、同校の中井哲之監督による過去の発言がインターネット上で波紋を広げている。

部員を「家族」とするような考えをYouTube動画で語っていた。

「人として成長して、優しさとか強さを...」

波紋を広げたのは、WoodStock（東京都豊島区）が運営するYouTubeチャンネル「高校野球ドットコム」が24年6月9日に公開した動画での中井監督の発言だ。

動画のタイトルは「部員150人は全員家族。信念貫き選手を守る。広陵・中井哲之監督の半生と在り方」。中井監督は指導哲学などを語り、多数のOBが会いに来るとして喜ぶ姿をみせたほか、部員について「家族だと思ってる」と胸の内を明かす場面もあった。

続けて「彼らにお父さんもお母さんも、おじいちゃんもおばあちゃんも、お姉ちゃんもお兄ちゃんも妹も弟もおるとしたら、みんなが喜ぶような自分になれよって言うんですよ」と考えを伝え、下記のように説明した。

「それは甲子園行ったから喜ぶだけじゃないですよね、きっと。人として成長して、優しさとか強さを持ってて初めて自分の周りの人が自分を喜んでくれる。その中心が野球であってほしいと思ってて」

例え甲子園出場しなくてもポジションが補欠だとしても胸を張って野球に打ち込む部員や、それを理解するような親を「かっこいい」と評価しているという。