ホリエモン、52歳の恋愛観を語る　「彼女はいない」恋愛は面倒？理由を赤裸々告白

堀江貴文さんの公式チャンネルに、令和ロマンの高比良くるまさん、松井ケムリさんがゲスト出演。2025年8月5日にアップされた「色々あった「令和ロマン」を質問攻めしたら、予想外の展開になりました」と題した動画で、堀江さんが自身の恋愛観や結婚観について語った。

「テレビじゃなくて、YouTubeでヒットさせるのはうれしい」

3人はまず、メディアに出て有名になることについて語った。堀江さんと高比良さんは「街で声をかけられたくない」派だが、一方の松井さんは「声をかけられるのはうれしい」派。

堀江さんは、「（メディアに出た方が）商売はうまくいくじゃん。そこのせめぎ合いだよね」「これ以上話しかけられたくないのに、YouTubeの野菜食え動画とかがバズって、『REAL VALUE』のブチギレ動画とか...でもさ、『REAL VALUE』みたいな番組を、テレビじゃなくて、YouTubeでヒットさせるのはうれしい」と持論を展開。

松井さんから「会社とかそういうのが成功するのがうれしい？」と聞かれると、堀江さんは「そう、事業がうまくいくのがうれしいし、エンタメ事業も好きだから、俺は本当は裏方でディレクターをやりたい」と本音を吐露した。

堀江さんは、現在は自身の名前を出さずにヒットするコンテンツを作る方向に、徐々に動いているのだという。