夏の朝の水道水は食中毒リスク？X話題を医師解説　「世界でもトップレベルの安全性」...それでも「特殊条件」に要注意

朝一番の生ぬるい水道水を飲むと食中毒になる──？夏真っ盛りの2025年7月末ごろから、こんな「体験談」がXで話題になっている。同様のエピソードが集まったほか、「水道水でもおなか壊すのか...」「知らなかった」などと驚く声も出ている。

実際はどうなのか。医師は取材に対して「本邦の水道水は世界でもトップレベルの安全性が保たれています。ですので、むやみに恐れる必要はない」と説明しつつ、一部の特殊な条件下では食中毒の原因になる可能性も否めないとしている。

不衛生な蛇口×高温環境×長時間滞留は注意

水道水の食中毒リスクについて、帝京大学医学部附属病院の感染症内科に所属し、日本内科学会・総合内科専門医でもある吉野友祐氏が8月1日にJ-CASTニュースの取材に答えた。

結論としては、浄水場での処理や塩素消毒を経ることで「基本的に日本の水道水は非常に安全」だという。その上で、「ただし、衛生環境が整っていない給水栓などからの高温環境下で長時間滞留していた水など、一部の特殊な条件では食中毒の原因になる可能性も否定はできません。そのような場合においてのみ、一定時間排水後に飲水する、煮沸するなどの対応が必要、と考えていただければ良いと私は考えます」と見解を述べている。

そもそも吉野氏によると、食中毒が起こるには「病原微生物が増殖しやすい環境」と「病原微生物の混入と増殖」、2つの条件が必要だという。

まず前者に関して、水道水は家庭に届くまでにさまざまな処理が施されており、基本的には食中毒を意識する必要はないと強調する。広く知られているのは塩素での「消毒」。消毒は「病原微生物を、害のない程度に減らしたり感染力を失わせたりして、毒性を無力化すること」を示し、「微生物を滅ぼす『滅菌』とは意味合いが違う」と補足した。

ほかにも「浄水場での処理で、基本的に病原微生物の混入はかなり抑制されます」といい、凝集、沈殿、濾過といった方法で塩素に強い微生物を取り除くと例示。「結果として本邦の水道水は世界でもトップレベルの安全性が保たれています。ですので、むやみに恐れる必要はないと思います」と重ねて訴えた。