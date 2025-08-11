レジ列での静かな攻防トラブル　年配女性から「譲ってね」と言われ...周囲もピリつく中、伝えたことは

一言かければ済むことなのに――。日常のささいな場面に潜むストレス。それは、スーパーのレジという空間でも突然起こり得る。小さな声での割り込み、譲歩の強要、あいまいな言い訳など......。

そんなトラブルを経験したのが、都内在住の会社員・佐藤由香さん（仮名・20代）だ。

「えっ、でも空いていたから」 レジ列に割り込んできた年配女性

佐藤さんがトラブルに遭遇したのは、仕事帰りに立ち寄った駅前の小規模なスーパーマーケットだった。時刻は夕方6時過ぎ。帰宅ラッシュも始まりかけた時間帯で、店内のレジにはそれぞれ3～4人の列ができていたという。

「どの列が早いかを見極めるのに少し悩みましたが、最終的に一つの列に決めて並びました」

前の客が次々とレジを通過し、あと2人で自分の番がくる......そんなとき、年配の女性が列の脇に近づいてきた。最初は、どの列に並ぶか迷っているのかと思い気に留めなかったのだが、次の瞬間、彼女は佐藤さんの目の前にスッと割り込んだ。

「まさか、という感じでした。でも、その場ですぐ何も言えなかったんです。後ろに人が並んでいましたし、黙っていられなくて『あの、ここ並んでいます』と声をかけました」

しかしその女性は、「えっ、でも空いていたから」とあっさり答えるだけ。周囲の視線が一気に2人に集まり、空気がピリついたそうだ。