大谷翔平に苦言のロバーツ監督は「素晴らしい」 識者が称賛する理由...走塁ミスに「いい野球とは言えない」

プロ野球楽天の元監督で野球解説者のデーブ大久保氏（58）が、2025年8月11日にユーチューブを更新し、大谷翔平選手（31）に苦言を呈したロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）を称賛した。

ロバーツ監督、盗塁失敗は「彼の決断」、「いい野球とは言えない」苦言も

ドジャースは、11日（日本時間）にドジャー・スタジアムでトロント・ブルージェイズと対戦し、大谷は「1番・DH」でスタメン出場した。

試合はドジャースが1回表に1点を先制されるも、その裏、大谷が先頭打者本塁打を放ち同点に。2死後、4番フレディ・フリーマン内野手（35）がソロ本塁打を放ち逆転に成功した。

その後、一進一退の攻防が続き、4－4の同点で迎えた9回に、ブルージェイズのアーニー・クレメント内野手（29）にソロ本塁打を許して逆転された。

1点ビハインドで迎えた9回裏には、1死満塁のチャンスを迎えるも、大谷が空振り三振。続くムーキー・ベッツ内野手（32）がサードゴロに倒れ試合終了となった。

1点差ゲームを落としたロバーツ監督は試合後、大谷の走塁について珍しく苦言を呈した。

ロバーツ監督が指摘したのは、大谷の6回の走塁だ。

1点リードの中、1死後、大谷はセンター前へシングルヒットを放った。2死後に2盗を決め、3番ウィル・スミス捕手（30）が四球を選び2死1、2塁となった。

2塁走者の大谷は、4番フリーマンの1球目に3盗を試みて失敗。点差を広げるチャンスを潰し、チームは4－5で敗れた。

スポーツ紙の報道によると、ロバーツ監督は試合後、大谷の盗塁失敗に関して「彼の決断」と、サインではなかったことを明かし、「いい野球とは言えない」と苦言を呈したという。