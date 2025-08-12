J-CAST ニュース

転売続出「ハッピーセット」、景品表示法違反ではないのか　ネット上で相次ぐ疑問...消費者庁の見解は

2025.08.12 18:37
野口 博之
   またしても転売が相次いだマクドナルドのハッピーセット「ポケモン」について、おまけの範囲を超えているとして、景品表示法違反にならないのかとの疑問の声がネット上で相次いでいる。

   日本マクドナルドでは、メルカリとともに転売対策を発表していたが、結果として転売を防ぐ内容ではなかった。同法の景品規制について、転売価格は考慮されるのかなどの点について、消費者庁の見解を聞いた。

各フリマアプリに実効性のある対策を要請するというが...

   「お前、何個頼んだの？」。マック店舗のレジ前で、両手に商品が大量に入った袋を持った男性客に対し、別の客がこう問いただす。

   「1人5セットだろ！」。注意した客が声を上げると、袋を持った男性客は、たどたどしい日本語で説明する。「常識ないなら、行けよ」と周囲からも言われ、男性客は、しばらく言い合いをした後、去って行った。

   この動画は、今回のハッピーセットが発売された翌日の2025年8月9日、Xで投稿された。外国人とみられる男性客は、1人で40個買っていたという。

   この日は、景品となるポケモンのおもちゃとは別に、11日までの3連休限定で、人気のポケモンカード2枚セットを数量限定で配布していた。

   各店では、「転売ヤー」とされる客の大量購入が相次いだとされ、メルカリなどでは、ポケモンカードなどが高値で次々に売り出された。それに伴って、商品は食べずに捨てられるケースも続出し、店頭などに放置されたハッピーセットの写真も、Xで次々に投稿された。

   この騒ぎで、日本マクドナルドは9日、多くの店でポケモンカードの配布が終了したと公式サイトで発表し、「楽しみにしてくださっていたお客様のご期待にお応えできなかった」として謝罪した。その後、11日になって、転売目的による大量購入や注文した食品の放置・廃棄などが発生したと報告し、「当社の対応が不十分であった」として再発防止策を発表した。そこでは、より厳格な販売個数制限を設ける場合があるとし、ルールやマナーを守らない客の購入を断るなどともした。さらに、各フリマアプリ運営事業者に対しても、より実効性のある対策を要請していくとしている。

消費者庁「転売後の価格で違法性を判断するのは難しい」
