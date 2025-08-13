井上尚弥戦「2度キャンセル」グッドマン、陣営が明かした失望と悲しみ...対戦せずとも「敗北したような感覚だった」

米ボクシング専門メディア「ボクシングシーン」（ウェブ版）が2025年8月11日、WBA世界フェザー級５位サム・グッドマン（オーストラリア、26）の特集記事を公開。グッドマンのプロモーターを務めるジョージ・ローズ氏が、2度にわたってキャンセルとなった井上尚弥（大橋、32）戦について当時の心境を語った。

井上戦が正式に中止となり「さまざまな感情が交錯」

当時、IBF・WBO世界スーパーバンタム級1位だったグッドマンは、24年12月24日に井上に挑戦する予定だった。ところが、12月14日の練習中に左目上をカットしたため、試合は25年1月24日に延期となった。

井上戦に向けて仕切り直しとなったが、またもグッドマンが練習中に左目上を負傷。今度は延期ではなく、試合中止となった。井上は、グッドマンの代替として、WBO同級11位キム・イェジョン（韓国）を相手に防衛戦を行った。

世界的スーパースター井上とのビッグマッチを、2度にわたってキャンセルせざるを得なかったグッドマン。スーパーバンタム級での挑戦を諦め、階級を1つ上のフェザー級に上げ、16日にWBA世界フェザー級王者ニック・ボール（英国、28）に挑戦する。

このような背景の中、ローズ氏は、「ボクシングシーン」の取材に対して、井上戦が消滅した際のグッドマンや陣営の心境について、赤裸々に語った。

同メディアは、「『失望、衝撃、そして悲しみ』サム・グッドマンが標的をニック・ボールに変えた」とのタイトルで記事を公開した。

記事によると、ローズ氏は井上戦が正式に中止となった際、「さまざまな感情が交錯した」とし、当時の心境を次のように振り返った。