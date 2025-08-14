「だれのせいで、何が問題で負けたのか」そっちのけで権力闘争に走る自民党　そして石破内閣は支持率上がった

2025年8月12日夜に明らかになったNHK世論調査で、石破内閣支持率が7ポイント上昇、「石破続投」に49％が賛成している。これで、前倒しされる「自民党総裁選」が実現するかどうか、わからなくなってきた。

「石破続投」自民支持層で69％「賛成」

7月20日の参院選・与党大敗以来、「選挙3連敗だから退陣せよ」という自民党内の権力闘争の論理は、「だれのせいで、何が問題で負けたのか」を問う有権者の声とぶつかりあってきたが、NHK調査の結果で、盆明けの政局の行方はますます混迷を深めることになりそうだ。

8月15日の敗戦記念日の石破首相のあいさつ、そしてその週末の新聞の世論調査がさらに影響を拡大するかもしれない。

NHK世論調査は8月の9～11日の3連休に実施された。内閣支持率は、前月より7ポイントアップの38%（不支持は8ポイントダウンの45%）。石破茂首相が「政治空白をつくってはならない」として「続投」する意向を示していることについては、「賛成」が49%で「反対」が40%だった。自民党支持者に同じ質問をすると、「賛成」がぐんと伸びて69%「反対」は23%だった。

政党支持率は自民党が最高の5.4%アップの29.4%。野党は国民民主党が7.1%（＋2.2）、立憲民主党6.9％（－0.9）、参政党6.8%（＋0.9）、日本維新の会3.2%だった。自民党支持層の69%が「石破続投賛成」だった結果などについてNHKは、「自民党内では、参議院選の敗因は石破首相だけの責任ではなく、政治とカネの問題なども影響しているという世論の表れではないか、という受け止めが出ている」と解説しているが、支持率上昇の要因についてはコメントしていない。