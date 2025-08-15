野口健氏、釧路湿原のメガソーラー問題に警鐘　「日本の美しい自然が怒涛の勢いで破壊されている」

北海道の釧路市内に太陽光発電施設、いわゆるメガソーラーの建設ラッシュが相次いでいる問題について、登山家の野口健氏が2025年8月14日にXで警鐘を鳴らした。

「これは本当に酷すぎる...」

自然環境破壊のリスクがあるメガソーラーの建設。釧路湿原は湿地の保全と賢明な利用を目的とした国際条約「ラムサール条約」に登録されているが、周辺でのメガソーラーの建設ラッシュが問題に。

釧路市は6月にメガソーラーの設置を望まないとする「ノーモアメガソーラー宣言」を打ち出し、9月には建設を許可制とする条例案の提出を目指しているものの、条例施行前の駆け込み建設も問題となっている。

そんな中、野口氏は釧路湿原の野生生物保護センター横でメガソーラー建設のために自然が破壊されているとする映像が投稿されたXのポストを引用し、「これは本当に酷すぎる...。政治家たちは何をやっているのか。これを止められない様ならば政治家なんぞ『いらない』だろう」と苦言を呈した。

また、メガソーラー建設について、「どれだけ裏で利権が動いているのかと穿った見方をしてしまう」とし、「釧路のこの凄まじく愚かなメガソーラー計画に限らず日本中で悲鳴が上がっている」とつづっていた。