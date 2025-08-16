みちょぱ、純白ドレス姿「結婚式から丸1年」ウェディング写真に反響　大倉士門と2ショ...「本当にお似合い」

モデルでタレントの「みちょぱ」こと池田美優さん（26）が2025年8月10日、自身のインスタグラムを更新。モデルでタレントの夫・大倉士門さん（32）とのウェディングショットを披露した。

「あっとゆーまの1年」

みちょぱさんは「結婚式から丸1年」といい、背中が大胆に開いた純白のウェディングドレス姿や、落ち着いたカラーのドレス姿など、ウェディングショットを投稿。

「あっとゆーまの1年で久しぶりに写真見返したらいい写真ばっかりだった」と振り返りつつも、「お色直しサプライズボブカットも今じゃボブが慣れすぎて新鮮味ない」とおどけてみせた。

インスタグラムに投稿された写真では、美しいデコルテが際立つ純白のウェディングドレスを着用。夫の大倉さんは、白いタキシードを着用。夫の大倉さんと窓際に腰かけ、開放感あふれる外の景色とマッチしたショットを披露していた。

7枚目は、披露宴のお色直し中にカットしたボブスタイルに、落ち着いた黒のドレス姿。マイクを持ち笑顔をみせていた。

この投稿には、「1周年おめでとうございます」「何度も見てしまいますね」「美男美女」「本当にお似合いのお二人です」「美しすぎます」といったコメントが寄せられていた。

みちょぱさんと大倉さんの2人は24年3月にハワイで、4月に大倉さんの地元・京都で式を挙げて話題を集めた。