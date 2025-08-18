J-CAST ニュース

スパイ経験者プーチン氏の前では「裸の王様」だった...トランプ大統領「敗北」の米露トップ会談舞台裏

2025.08.18 17:15
リサーチ班
   「元スパイと不動産王では役者が違いすぎた。トランプさんはマインドコントロール状態」――朝日新聞の元ワシントン特派員でキャノングローバル研究所の峯村健司上席研究員はそう分析した。2025年8月18日放送の「サン！シャイン」（フジテレビ系）は、15日に行われたトランプ大統領とプーチン大統領の米露トップ会談の舞台裏を解説した。

  • ドナルド・トランプ大統領（ホワイトハウス公式サイトより）
  • ウラジーミル・プーチン大統領（ロシア大統領府ウェブサイトより）
  • ドナルド・トランプ大統領（ホワイトハウス公式サイトより）
記者会見はプーチン氏の「勝利」独演会

   コメンテーターとして出演した峯村氏は、「プーチンさんはうまくやったなという感じ。9対1か、9.5対0.5でプーチンさんが勝った」とワンサイドゲームだったという。どういうことか。

「トランプさんとしては、うまく停戦をやりました、さらに私が戦争を止めて平和を作ったと。もっと言うと、トランプさんが一番欲しいノーベル平和賞というのが頭の中にあって、うまくいくと思っていたんですね。でも、やはり（訓練を受けてきた）元スパイであるプーチンさんの方が一枚も二枚も上手だったということですね」

   会談後の記者会見でも、プーチン氏は手ぶりを交えてにこやかに約8分半の"独演会"だったのに対し、トランプ氏は目もうつろで、ボソボソと約3分半しゃべっただけだった。

トランプ氏はマインドコントロール状態
