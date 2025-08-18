J-CAST ニュース

大谷翔平をクローザー起用せよ！元NPB最多勝投手が大胆提言　ドジャースは「ポストシーズンで勝たないといけないチーム」

2025.08.18 16:58
スポーツ班
全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

    プロ野球パ・リーグの元最多勝投手で野球解説者の武田一浩氏（60）が、2025年8月17日にユーチューブを更新し、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手（31）のクローザー起用を提言した。

  • 大谷翔平選手（編集部撮影）
    大谷翔平選手（編集部撮影）
  • 大谷の愛犬デコピン（大谷のインスタグラムより）
    大谷の愛犬デコピン（大谷のインスタグラムより）
  • 大谷翔平選手（編集部撮影）
  • 大谷の愛犬デコピン（大谷のインスタグラムより）

「リリーフがまずい」

    大谷は今シーズン、投手と打者の二刀流を復活させた。

    投手としては9試合に登板し、防御率3.47で勝敗はついていない。打者としては打率.283、43本塁打、80打点をマーク。本塁打王争いでは、フィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワバー選手（32）とトップを並走している。

    動画は「ドジャースよ、大谷翔平をクローザー起用せよ!!」とのタイトルで公開された。

    NHKで大リーグ中継の解説を務める武田氏は、現在のドジャース投手陣について「リリーフが疲弊しているのがヤバい感じかな」と分析し、16日に行われたサンディエゴ・パドレス戦を振り返った。

    試合は、ドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が先発し、3－2の逆転勝利を飾った。カーショーは今シーズン7勝目を挙げた。

    武田氏は「誰が投げるか分からない感じ。リリーフがまずいな。散々言ってきたが、しわ寄せが今きている感じがする。（パドレス戦は）カーショーが、6回1失点。その後、3イニングで（ドジャースが起用した投手は）5人だよ、大変だよ」と現状を嘆いた。

    そして、「（ドジャースは）ポストシーズンは出れるにしても、勝たないといけないチーム」と前置きし、大谷のクローザー起用を提言した。

「大谷はなんか慌てて投げている感がある」
続きを読む
1 2
全文表示
ドジャース
メジャーリーグ
大リーグ
大谷翔平
姉妹サイト