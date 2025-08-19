J-CAST ニュース

佐藤栞里、Tシャツ×ショーパンコーデで爽やか笑顔　「大好きな推し」ファンミ参加で大はしゃぎ「可愛い」

2025.08.19 08:00
エンタメ班
   タレントの佐藤栞里さん（35）が2025年8月14日、自身のインスタグラムを更新。7人組ガールズグループの「HANA」の「ファンミーティングに行ってきました」と報告した。

  • 佐藤栞里さんのインスタグラム（＠satoshiori727）より
    佐藤栞里さんのインスタグラム（＠satoshiori727）より
「同じ時代に生きてこられて本当によかった」

   佐藤さんは「8月7日HANAの日にファンミーティングに行ってきました」と報告し、こう続けた。

「ステージには世界に誇れる大好きな推しがいて周りには目をキラキラと輝かせた好きを共有できるファンの皆さんがいてそれぞれが思い思いに楽しんでいる光景はあまりにも平和で愛に溢れていてずっとずっと胸がいっぱいでした」

   思いは強く長文で思いを語り、最後は「HANAを応援できる人生、最高すぎるな　同じ時代に生きてこられて本当によかった」と締めくくっていた。

   インスタグラムに投稿された写真では、黒いライブTシャツとショートパンツを着用。廊下ではしゃいで撮影されたショットでは、タオルを持ち、振り返って笑顔をみせていた。6枚目では、会場の前で美脚あらわな全身ショットも披露していた。

   この投稿には、「幸せそうなのが伝わってきますかわいい～～～」「全身黒コーデでスタイル抜群」「あーーーー可愛い」「脚長い！」「カッコよすぎる」といったコメントが寄せられていた。

