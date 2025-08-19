フジ第三者委めぐり古市憲寿氏が改めて疑問符　福山雅治氏報道で「『何かおかしい』と多くのひとが気づくきっかけに」

社会学者の古市憲寿氏は2025年8月18日、フジテレビと中居正広氏問題をめぐる第三者委員会に対する疑念をXで明かした。

「法や時効を無視して、誰かを断罪する引き金を軽々しく引いてしまう」

一連の問題をめぐっては同日、歌手で俳優の福山雅治さんが第三者委員会の調査報告書に記載された「男性有力番組出演者」が、自分であったことを公表。

週刊誌「女性セブン」の独占取材を受けるかたちで、第三者委からヒアリングの協力要請があったときの思いなどのインタビュー内容を掲載している。

福山さんの所属事務所「アミューズ」の発表によると、第三者委から福山さんのヒアリングへの協力要請があったという。フジ元専務の大多亮氏が主催した懇親会に福山さんが参加していたと明かした上で、「あくまで仕事先の会食にお招きいただいたとの認識のもと出席させていただいた次第であり、一連のフジテレビ問題で取りざたされているような問題はありませんでした」と説明していた。

こうした報道を受け、古市氏は「福山雅治さんのニュース。さすがに『何かおかしい』と多くのひとが気づくきっかけになればいいと思う」とXにつづった。古市氏はかねてより第三者委員会に否定的な見解を示してきたが、今回の報道を受けさらにその思いを強くしたようだ。

「法律家で構成されるはずの第三者委員会が、法や時効を無視して、誰かを断罪する引き金を軽々しく引いてしまう。あんな報告書を出した竹内朗弁護士に仕事を頼む人、これからいるのかな」と疑念をあらわにした。