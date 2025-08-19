J-CAST ニュース

大阪・関西万博記念の「万博ICOCA」、1万5000万セットが3時間で完売　ファン嘆き「また転売ヤーが続出する」

2025.08.19 16:15
社会班
   JR西日本グループは2025年8月19日正午、大阪・関西万博を記念した交通系ICカード「万博ICOCA」の発売した。

   限定販売数を大幅に超える待機人数の数に、SNSでは困惑の声が相次いでいる。

  • ICOCAでも「カモノハシのイコちゃん」と「ミャクミャク」がコラボ（写真はJR西日本のプレスリリースから）
  • 1万5000セット限定で売り出された「2025 大阪・関西万博 記念 ICOCA・フォトフレームセット」売り出しから3時間未満で売り切れた（写真はJR西日本のプレスリリースから）
  • 14時50分には「イベントが終了いたしました」の表示。3時間もたたずに1万5000セットが売り切れた
記念ICOCAとフォトフレームセットで3200円

   19日に発売となった「2025 大阪・関西万博 記念ICOCA・フォトフレームセット」は、ICOCA のキャラクター「カモノハシのイコちゃん」と 「ミャクミャク」が大阪・関西万博をきっかけに出会い、仲良くなった様子を描いたオリジナルイラストが描かれた限定カードだ。

   JR西日本による発表では、「世界中からたくさんの人やモノが集まる万博！　大阪グルメを楽しみながら大阪・関西の魅力を全国のお客様にお届けします！」として、エプロンをつけたイコちゃんとミャクミャクが、たこ焼きやお好み焼き、串カツといった大阪グルメを嬉しそうに楽しむ様子が描かれたカードのデザイン画を公開している。

   ICカード単品での販売はなく、記念ICOCAとフォトフレームセットのみが展開され、配送料別3200円だ。

   これまでは万博会場内のみで販売されてきたが、8月7日の発表で待望の会場外販売が決定。同社が展開する「WESTERモール」の「おみやげ街道【関西】WESTER モール店」で、1人1点・1万5000セット限定で発売となった。

「東京駅の時みたいに　受注販売にした方が良くないか？」
