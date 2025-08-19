大阪・関西万博記念の「万博ICOCA」、1万5000万セットが3時間で完売　ファン嘆き「また転売ヤーが続出する」

JR西日本グループは2025年8月19日正午、大阪・関西万博を記念した交通系ICカード「万博ICOCA」の発売した。

限定販売数を大幅に超える待機人数の数に、SNSでは困惑の声が相次いでいる。

記念ICOCAとフォトフレームセットで3200円

19日に発売となった「2025 大阪・関西万博 記念ICOCA・フォトフレームセット」は、ICOCA のキャラクター「カモノハシのイコちゃん」と 「ミャクミャク」が大阪・関西万博をきっかけに出会い、仲良くなった様子を描いたオリジナルイラストが描かれた限定カードだ。

JR西日本による発表では、「世界中からたくさんの人やモノが集まる万博！ 大阪グルメを楽しみながら大阪・関西の魅力を全国のお客様にお届けします！」として、エプロンをつけたイコちゃんとミャクミャクが、たこ焼きやお好み焼き、串カツといった大阪グルメを嬉しそうに楽しむ様子が描かれたカードのデザイン画を公開している。

ICカード単品での販売はなく、記念ICOCAとフォトフレームセットのみが展開され、配送料別3200円だ。

これまでは万博会場内のみで販売されてきたが、8月7日の発表で待望の会場外販売が決定。同社が展開する「WESTERモール」の「おみやげ街道【関西】WESTER モール店」で、1人1点・1万5000セット限定で発売となった。