BDを格闘技と一緒にするな！元K-1人気選手が持論...「格闘技ならめっちゃレベル低い」「弱い者いじめをするな」

格闘技イベントK-1の元人気選手の武蔵氏（52）が、2025年8月16日にユーチューブを更新し、格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン）について、「格闘技と一緒にするな」との持論を展開した。

「あれを格闘技だと思って見ている人は大間違い」

動画は、お笑いタレントの玉袋筋太郎さん（58）と、タレントの内山信二さん（42）をゲストに招いて進められ、元格闘家の武蔵氏の本音に迫った。

動画の冒頭で、内山さんが「今のブレイキングダウンをどう思っているのか？」と問うと、武蔵氏は「これだけは言えるのは、俺は見ていない」と断言し、その理由について説明した。

「格闘技を見るのか、エンターテイメントを見るのかの違いだと思う。あれを格闘技だと思って見ている人は大間違い。もし、あれを格闘技の大会というのなら、めっちゃレベルの低い大会。そもそも1分で決着がつくスポーツって...」

「BreakingDown」は、格闘家の朝倉未来（33）がCEOを務める格闘技イベントだ。

格闘技イベントとして人気を博し、朝倉らが審査員を務めるオーディションも大きな注目を集める。オーディションの模様は、「BreakingDown」の公式ユーチューブチャンネルや、朝倉のユーチューブチャンネルで配信され、100万回再生を超えるものも少なくない。

また、「BreakingDown」を経て、「RIZIN」など他の格闘技団体のイベントに参戦する選手もいる。これとは逆に、ボクシングやキックボクシングなど、本格的な格闘技を経験した選手が「BreakingDown」に参戦するケースもある。