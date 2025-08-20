J-CAST ニュース

ORANGE RANGE・HIROKI、チケット売り切れで甲子園観戦かなわず...それでも「空気を味わえただけでも良かった」

2025.08.20 12:05
   5人組ロックバンド「ORANGE RANGE」のHIROKIさんが2025年8月19日、甲子園球場を訪れるも、観戦がかなわなかったことをXで明かした。

「チバリヨー沖縄尚学！」

   ORANGE RANGEは沖縄県を拠点として活動するロックバンドだ。メンバー全員が沖縄県出身であり、HIROKIさんは沖縄県立北谷高校を卒業している。

   7月には、07年リリースのヒット曲「イケナイ太陽」令和版のミュージックビデオがYouTubeで大きな注目を集めた。

   HIROKIさんは19日、「まだ中に入れると思っている時の顔」とのコメントを添え、夏の甲子園の準々決勝が行われる甲子園球場前の看板を笑顔で指差す自身の写真を公開した。

   同日には、15時30分より沖縄代表の沖縄尚学高校と、兵庫県代表の東洋大姫路高校による対戦が予定されていた。

   続く投稿では、「チケット完売を知って絶望し、甲子園の空気を味わえただけでも良かったやんの顔」として、「第107回　全国高校野球選手権大会」の旗の前でうちわを片手にポーズをとる自身の写真を公開。「チバリヨー（編注：頑張れ）沖縄尚学！」とエールを送った。

   投稿には、「なんとっ！　そこまでわざわざ行って入れなかったとは泣ける」「せっかく来たのに、切ない」といった声が寄せられた。

