朝倉海がUFC2連敗、SNSで「自分に落胆」告白も...「今の状態でもUFCで勝てる」「完全にUFCレベル」元格闘家が太鼓判の理由

元格闘家のエンセン井上氏（58）が2025年8月19日にユーチューブを更新し、米国の総合格闘技団体「UFC」で2連敗を喫した朝倉海（31）の敗因を独自分析し、「敗因は実力の差ではない」とした。

「ハッキリ言うが今回の試合の敗因は...実力の差ではない」

朝倉は、17日（日本時間）に米イリノイ州シカゴで開催された「UFC319」に参戦。UFC2戦目の相手はUFCフライ級ランキング11位ティム・エリオット（米国、38）で、2回にギロチンチョークでタップアウト負けした。

24年12月7日のUFCデビュー戦では、UFCフライ級王者アレッシャンドリ・パントージャ（ブラジル、35）と対戦し、2回に裸絞めで失神し1本負け。8か月ぶりのUFCリングで初勝利を目指したが、まさかのUFC2連敗となった。

朝倉は試合後の18日に自身のXを更新し、次のようなコメントを投稿した。

「応援してくれた皆さん、本当に申し訳ありません 正直、自分に落胆しています 思うようにいかないことが多いけど、諦めずに泥臭く這い上がっていきます この負けも、いつか必ずいい経験だったと思えるように、強くなって結果で証明します 厳しい意見も受け止めて、成長して戻ってきます」（原文ママ）

朝倉のUFCでのパフォーマンスに注目している井上氏は、「ハッキリ言うが今回の試合の敗因は...実力の差ではない。朝倉海選手まだUFCで戦える！」とのタイトルで動画を展開した。