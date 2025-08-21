「アンビリバボー」で「いじめ冤罪」トラブル紹介、導入で広陵問題に言及　SNS疑問「まるで広陵は悪く無いみたいな」

「奇跡体験！アンビリバボー」（フジテレビ）の2025年8月20日放送回で、いじめ疑惑をめぐるトラブルが再現映像で取り上げられた。この導入部分で広陵高校（広島県）が第107回全国高等学校野球選手権大会（甲子園大会）を辞退したことに触れていたが、再現映像の内容はいじめはなかったと結論付けるもので、SNSではこれに注目が集まり疑問の声が寄せられている。

冒頭で「野球の強豪校」の甲子園辞退に触れる

広陵高校をめぐっては、SNSで同校硬式野球部員が上級生に殴られるなどの暴力を受けたとする情報が拡散していた。広陵高校は6日に公式サイトで、1月に1年生部員（当時）に対し、2年生部員（当時）4人による「暴力を伴う不適切な行為」があったことを認め、謝罪した。被害を受けた部員は3月末に転校したという。日本高等学校野球連盟（日本高野連）も6日、広陵高校に対し厳重注意処分をしたことを明らかにしている。

広陵高校は7日に行われた1回戦で旭川志峯高校（北北海道）に勝利したものの、10日に辞退を発表した。

番組では、甲子園球場の画像とともにナレーターが、広陵高校の名前は出さなかったものの、「つい先日、野球の強豪校が甲子園で開催中の全国高等学校野球選手権大会を途中辞退するというニュースが世間を騒がせた」と触れた。部内でのいじめや暴力問題が報じられたほか、SNSの一部では関係者への誹謗中傷も加熱したことに言及し、その後「およそ20年前にバレーボールの強豪校を舞台に起きたいじめ疑惑事件をご存知だろうか」と、本題に入った。

その内容は、バレー部の男子高校生が自殺し、母親は部内でのいじめが原因であると訴えるというもの。母親は県や校長、いじめをしたとされる部員家族を相手取り、損害賠償請求の訴訟を起こしたほか、校長を殺人罪で刑事告訴。いじめをしたとされる生徒の家には非難の電話がかかり、他校の生徒からも罵声を浴びせられるようになる。