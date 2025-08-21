J-CAST ニュース

富山のキャンプ場周辺で8月に2度も親子グマ出没　テント荒らされ、県「入山規制も検討」

2025.08.21 18:31
野口 博之
   北アルプスにある富山市有峰の薬師峠キャンプ場（通称：太郎平キャンプ場）で、ツキノワグマがテントを荒らす被害があり、富山県は2025年8月20日、安全のため、管理する同キャンプ場を当面閉鎖すると発表した。

   目撃者によると、クマは人を恐れる様子はなく、食べ物をあさっていたという。その2週間ほど前にも、近くの登山道にクマが居座るのが目撃されており、県では、入山規制も検討していることを取材に明らかにした。

クマは、撮影されても気にしない様子で...

   黄色いテントの後ろで、体長1メートルほどの黒い子グマがバッグなどをあさって、何か食べている。撮影されているにもかかわらず、気にしない様子だ。

   この映像は8月20日、地元テレビ局のウェブ版ニュースで視聴者提供と紹介された。キャンプ場には当時、登山者約50人がいたという。

   富山県自然保護課の発表によると、前日19日の16時45分ごろ、キャンプ場でクマがテント１つと食料を持ち去った。この被害を受けて、県などでは、利用者に近くの太郎平小屋へ移ってもらう対応などを行った。

   キャンプ場利用者からは、X上でも、当時の状況がいくつか報告されている。

   それらによると、テントがクマに持っていかれた後、通報を受けた県警山岳警備隊員や小屋のスタッフがスプレー噴射などでクマを追い払った。クマは、なかなか逃げなかったという。隊員がテントの移動や撤収も指示し、最終的には小屋まで移ってもらい、そのそばを臨時のキャンプ場にした。

   隊員が夜通し、クマの見張りをしたが、怖かったという。幸い、登山者にケガ人はなく、翌朝に下山するなどしていた。

   このときの状況について、県の自然保護課では21日、テントと食べ物を持ち去った子グマ1頭のほかに、周辺で親子グマ2頭、子グマ1頭が目撃されたとJ-CASTニュースの取材に説明した。

   実は、8月3、4日にも、キャンプ場へ向かう折立登山道でクマが居座っているのが目撃されており、県が状況を伝えるチラシを登山口で配布して注意を呼びかけていた。

「人間の食べ物に執着すると、同様な被害が起きる可能性」
