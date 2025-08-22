登録者74万人超人気筋トレYouTuber、20キロ減・体脂肪率21％減ダイエット...「しんどい9か月間だった」

チャンネル登録者数74万超の人気筋肉系YouTuber・アクトレさんが、2025年8月19日にYouTubeを更新。9か月で20キロダイエットした方法を明かした。

「本当に人生で一番みっともない体」

アクトレさんは24年8月、YouTubeで、頚椎ヘルニアの手術を行ったことを報告した。トレーニングができない期間を経て、体重85キロ、体脂肪率30％を記録。11月に20キロダイエットに挑戦すると宣言した。25年8月11日には、YouTubeで現在の体重が65.5キロ、体脂肪率が約9％と明かし、約20キロのダイエットに成功したと報告していた。

アクトレさんが8月19日に公開した動画では、24年10月時点の肉体を赤裸々に晒した。ぽっこり出ているように見える腹をつまみ、「いやー、見てこの腹。もうすごいことになってるよ」と自虐した。

そして、25年8月5日のアクトレさんが映し出された。腹筋はきれいに割れ、肩や腕、胸の筋肉は盛り上がっている。アクトレさんは「20キロ痩せましたよ。体脂肪率、1桁まで行きました。よっしゃー」とガッツポーズした。

太っていた頃について「本当に人生で一番みっともない体」「筋トレ系YouTuberとは名乗れないような体」と振り返りつつ、ダイエットを決意した理由をこう明かした。

「やっぱり僕はインフルエンサーとして、皆さんに勇気を届けたり、感動を届けたり、有益な情報を通して皆さんの人生を豊かにしてもらいたい。俺がやっぱりやんなきゃという思いで、本気でダイエット、トレーニングに取り組んできました」

アクトレさんは「やればできる。俺でもできたんやから、みんなでもできるよ」と視聴者を励まし、こう語った。

「僕の今回の結果を見て、勇気をもらう方たくさんいると思うんですよ。だってビビるでしょ。僕でも今見たらびっくりします。顔の形も違うし、体からもすべて違うんで、この期間本当に本気で取り組んでよかったなと思う」