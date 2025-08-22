DeNA藤浪晋太郎の荒れ球は「武器で財産」、球団OB高木豊氏が持論...「セ・リーグは恐怖でおののいている」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年8月21日にユーチューブを更新し、日本球界に復帰したDeNA藤浪晋太郎投手（31）の「荒れ球」について、「1つの武器で財産」との見解を示した。

井上監督「オレもケガ人は出したくないし。ベストオーダーで臨めない」

藤浪は、大リーグのシアトル・マリナーズ傘下3Aを6月に自由契約となり、7月16日にDeNAに入団した。

8月17日にバンテリンドームで行われた中日戦で、日本球界復帰後、初先発。制球に難がある藤浪が先発するとあって、中日は「藤浪対策」としてスタメン9人すべて左打者を起用した。

藤浪は5回を投げ、打者20人に対して5安打5奪三振1四球1失点（自責1）。勝利投手の権利を持ったまま降板したが、6回に同点に追いつかれ、今シーズンの初勝利はならなかった。

試合は4－4で延長戦に突入し、DeNAが12回に犠牲フライで1点を入れ5－4で勝利した。

スポーツ紙の報道によると、中日の井上一樹監督（54）は試合後、スタメン9人すべて左打者を起用した意図について、「オレもケガ人は出したくないし。ベストオーダーで臨めない」などと語ったという。

球団OBでもある高木氏は、中日がとった「藤浪対策」について、「すごいと思う。藤浪が全部左に代えさせるんだもん。脅しがきいているということ。それはすごい武器だと思う。相手がビビッて右（打者）を使えない。この能力はすごいと思う。築き上げてきたものは。だから次の登板が楽しみ」との見解を示した。