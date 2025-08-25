DeNAバウアーがまた奇行、「バット蹴り飛ばし」に韓国メディア呆れ　元々感情を表す選手だが「実力・マナーともに完敗」

複数の韓国メディアが2025年8月24日、プロ野球DeNAトレバー・バウアー投手（34）の「バット蹴り飛ばし」を報じ、冷ややかな反応を示した。

バウアーの出身地の米国でも批判が

DeNAは8月21日にホーム横浜スタジアムで広島と対戦した。DeNAはバウアー、広島は髙太一投手（24）が先発のマウンドに上がった。

問題のシーンは、DeNA2点ビハインドの5回に起きた。

広島の攻撃は、1番・中村奨成外野手（26）から始まった。バウアーは中村、2番サンドロ・ファビアン外野手（27）ともにショートゴロに打ち取ると、3番・小園海斗（25）はライトフライに仕留めた。

スリーアウトチェンジになり、バウアーは1塁側ベンチに下がった。その際、グラウンドに落ちていた小園のバットを右足で蹴り飛ばした。

この動画がインターネットで拡散され、日本の野球ファンから批判の声が上がった。批判の声は、国内にとどまらずバウアーの出身地の米国にも広がった。

複数の米メディアが、バウアーの「バット蹴り飛ばし」騒動を批判的に報じた。

野球人気の高い韓国でも、複数のメディアによって「バット蹴り飛ばし」騒動が報じられた。バウアーは大リーグ時代、その年に最も活躍した投手に与えられるサイ・ヤング賞を受賞した経歴を持つことから、韓国での注目度は非常に高い。