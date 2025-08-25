夏の甲子園、元NPB最多勝投手が推す「ドラ1候補」左腕...「プロに行かず大学に行って4年生になったら」

プロ野球パ・リーグの元最多勝投手で野球解説者の武田一浩氏（60）が、2025年8月24日にユーチューブを更新し、23日に閉幕した第107回全国高等学校野球選手権大会を振り返り、将来のドラフト1位候補を選出した。

変化球はスライダー、カーブ、チェンジアップと多彩

23日に甲子園球場で行われた決勝戦は、日大三高（西東京）と沖縄尚学高（沖縄）が対戦し、沖縄尚学高が3－1で日大三校を下し、夏の大会初優勝を飾った。

今大会は、横浜高（神奈川）のエース織田翔希投手（2年）ら2年生投手の活躍が目立ち、高校野球ファンの熱い視線を集めた。

このような中、武田氏が称賛したのは、京都国際高の左腕・西村一毅投手（3年）だ。

西村が2年生の時から注目していたという武田氏は「西村投手はいい。コントロールがいい」とし、19日に行われた山梨学院高（山梨）との準々決勝を「ちょっと疲れもあったんじゃない？山梨もバッティングが良かった」と振り返った。

先発した西村は、6回を投げ、131球10安打3奪三振、9失点（自責5）だった。チームは初回に1点を先制するも、2回に5点、5回に3点を失い、4－11の大敗を喫した。夏の大会2連覇を目指したが、準々決勝で姿を消した。

西村は2年生からマウンドに上がり、24年夏の大会決勝戦では、胴上げ投手となった。140キロを超える伸びのあるストレートに加え、スライダー、カーブ、チェンジアップの多彩な変化球を操る。