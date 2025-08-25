井上尚弥VSアフマダリエフ、「無理に打ち合いにいくと絶対に損する」元世界王者が指摘...「前回倒されて皆が心配」

プロボクシングの元WBA世界ライトフライ級王者・渡嘉敷勝男氏（65）が、2025年8月24日に公開された「渡嘉敷勝男&竹原慎二&畑山隆則 ぶっちゃけチャンネル」に出演し、防衛戦を控えるスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）に対して、「無理に打ち合いにいくと、絶対に損する」とアドバイスを送った。

井上「今回は判定決着でもいいかなと自分自身思っている」

井上は、9月14日に名古屋でWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン、30）を相手に防衛戦を行う。

動画では、渡嘉敷氏が、元世界王者の竹原慎二氏（53）、畑山隆則氏（50）らとともに、井上対アフマダリエフ戦を予想した。

アフマダリエフは、元WBA・IBF世界同級王者で、23年4月の防衛戦でマーロン・タパレス（フィリピン、33）に判定で敗れ世界王座を失った。アフマダリエフはこの敗戦が、プロキャリア唯一の黒星となる。

タパレスに敗れたとはいえ、アフマダリエフは井上のボクシングキャリアの中で「最強挑戦者」と評価される。

スポーツ紙の報道によると、井上は今回のアフマダリエフ戦に臨むにあたり、「今回は判定決着でもいいかなと自分自身思っている」とし、「KO宣言」を封印したという。

このような井上の発言を受け、渡嘉敷氏はアフマダリエフ戦を、次のように分析した。