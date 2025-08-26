Breaking Down格闘家・ジョリー、「全て失った」と残高公開　「何されても何言われても俺はまだ終わらん」

格闘技イベント「Breaking Down」（ブレイキングダウン）に参戦している格闘家のジョリーさんが2025年8月24日、Xで口座残高を公開するとともに、意気込みを語った。

「昔の俺なら絶対隠してた数字。でも今回は全部さらけ出す」

ジョリーさんは24日の投稿で、「全て失った」として2枚のスクリーンショットを公開した。

1枚目は「3,318円」の残高に、「未収金19,134円」の赤文字が表示されたもの。そして2枚目は「111,112円」の残高が写るスクリーンショットだ。

ジョリーさんは「昔の俺なら絶対隠してた数字」としつつ、「でも今回は全部さらけ出す。泥臭くても挑戦し続ける...何されても何言われても俺はまだ終わらん」とつづった。

26日の投稿では、「【残高-560,000円】 月末の支払い終わって今これ」として自身が横たわる自身の写真を公開。「そして心配の声ありがとう アンチも心無いコメントも、盛り上げてくれて感謝」とつづったジョリーさん。

続けて、「失うものがなくなった瞬間、人は最強になる。ネットニュースになるくらい注目も浴びた」とし、「夢を追う若者たちが潰されないように、悪い大人の話、いずれYouTubeで話そうか」と詳細は不明だが、何らかのトラブルとの関連を示唆したかっこうだ。

なお、直近では、ジョリーさんは25日、自身のYouTubeチャンネル「ジョリーと清水」に「【無限じゃね？】お得すぎて一同困惑した夢のオリパを引いてみた」と題した動画を公開。「ジョリープレミアムくじ」として、高級時計・ロレックスのサブマリーナやiPhone16、クロムハーツのキャップなどがラインナップされたオンラインくじをリリースしたことを報告していた。