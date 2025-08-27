元西武の中島宏之氏、日本球界復帰「舞台裏」明かす　なぜ西武でなくオリックスに？「俺が西武を断ったみたいに」

プロ野球西武、オリックスなどでプレーした中島宏之氏（43）が、2025年8月24日に公開されたプロ野球解説者・高橋慶彦氏（68）のユーチューブ動画にゲスト出演し、米国から日本球界に復帰した際の舞台裏を明かした。

大リーグでは1度も試合に出場せず帰国

兵庫・伊丹北高校出身の中島氏は、00年ドラフト会議で西武から5位で指名されて入団。西武では主力としてチームをけん引し、12年オフに海外フリーエージェント（FA）権を行使し、大リーグのオークランド・アスレチックスと契約した。

当時の報道によると、2年総額650万ドル（約5億5000万円）の契約だったという。

米国1年目は、スプリングトレーニングで調子が上がらず、足の故障もあってマイナーで開幕を迎えた。3Aで試合に出場し続けるも、13年シーズンは一度も大リーグに昇格することなく終えた。

2年目のシーズンもマイナー生活が続き、大リーグ昇格はならず。結局、2年間、大リーグに昇格することなく、14年オフにフリーエージェント（FA）となり、日本球界に復帰。複数球団による争奪戦の末、オリックスに移籍した。

中島氏は、日本復帰を決めた経緯について、次のように説明した。

「まだちょっと向こう（米国）でも（移籍球団を）探そうかなという感じになり、エージェントの人が、『ちょっと遅くなってもよかったらどこかの枠に、空いたところに入れることができるかもしれないから、遅くなってもいいか？』という感じになった。でも、遅くなると分からないじゃないですか。それだったら、『日本からもオファーが来ているから』と言われたので、それで日本で」