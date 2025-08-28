高橋洋一の霞ヶ関ウォッチ　お粗末すぎるアフリカ諸国「ホームタウン」騒動、なぜこんな馬鹿騒ぎが起きたのか

ことの発端は、木更津市など4市が、2025年8月20～22日に横浜で開催された「第9回アフリカ開発会議（TICAD9）」で、国際協力機構（JICA）から「JICAアフリカ・ホームタウン」として認定されたことだ。

4市は、山形県長井市、千葉県木更津市、新潟県三条市、愛媛県今治市。これまで海外との交流もあった都市もあるが、寝耳に水の都市もあり、日本が乗っ取られる、移民が大量流入するなどとSNS 上で騒ぎになった。

従来からの国際交流の枠内だと確認していたので言及しなかったが......

筆者も、TICAD9に関する寄稿などを求められたが、このホームタウン構想は、従来からの国際交流の枠内で、特別なビザなどの措置がないことを確認していたので、言及しなかった。ところが、アフリカの現地メディアや政府による発信に「移民の受け入れ促進」や「特別なビザの枠組みを創設」など、事実に反することが出たので驚いた。すると、これらを根拠にSNSで誤った情報が拡散された。

木更津市が「ホームタウン」とされたナイジェリアは特別ビザを発行するなどとしていた22日付の発表を大統領府のホームページから削除した。

TICAD9は、20日から23日の3日間で26か国との首脳会談というハードスケジュールだった。ある首相経験者は、このハードスケジュールは「もうこりごりだ」とも語ったほどだ。こんなスケジュールでは、石破茂首相も誰に会ったのか、覚えていないだろう。外交はトトップ同士がじっくり話し合うことに意味があるので、外交のやり方としてもいかがなものか。