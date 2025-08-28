自民・杉田水脈氏「新聞に載る写真ってクレーム入れられるんですか？」...自ら写真添え疑問

自民党所属の元衆院議員・杉田水脈氏が2025年8月27日、「新聞に載る写真」に関する疑問をXにつづり、ネットの注目を集めている。

「これを意図なく選んでるとしたら、仕事の意識、低いですよね」

発端となったのは、前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏が同日、自ら立ち上げた政治団体「再生の道」の代表を退任することについて報告した会見でのできごとだった。石丸氏は会見中、新聞社を名指しし、ウェブ版のサムネイルに使用された自身の写真について、「あの写真はどなたがどういう意向で選ばれたんですかね」と疑問を呈した。

目をぎゅっとつむっている写真を使っていたとして、「これ特段の意図なく、私がこういう（目をつむった）表情をしている写真を選ばれた。普通に目を開いて正面を向いている写真、なんぼでもあったかと思うんですが」。「もしこれを意図なく選んでるとしたら、仕事の意識、低いですよね」などと憤りをあらわにしていた。

一方、杉田氏は、石丸氏の会見での発言に触れたX投稿を引用し、「えっ！？ 新聞に載る写真ってクレーム入れられるんですか？」と驚愕。投稿には、自身が今までに報道で使われたと思しき写真を4枚添えた。

1枚目は青いスーツ姿の杉田氏が国会中、不機嫌そうな表情を浮かべた写真。2枚目は腕組みをし、物言いたげな表情の写真。3枚目は目を見開き、歯が見える写真。そして4枚目は白いジャケット姿のアップショットだが、静止画ではなく動画を切り取ったもののようだ。

いずれの写真も杉田氏がプロフィール写真として公開しているものではなく、発言中なのか、動画の一瞬を切り取ったような写真が使われていた。

杉田氏の投稿には「自分で持ってるんかい 笑」などの反応や「杉田さんのは酷すぎるクレームどころじゃない！！」「コレはクレーム入れてもいいね」といった声もある。

石丸氏の主張をめぐっては、日本保守党の百田尚樹代表も言及している。

石丸氏が記者に対し、「たまたまボーッとした瞬間の画像を切り抜いて、サムネで上げておきます。事実ですよね？ それ許されますか？」などと訴えていたことについて、「ま、わしもひどい写真を使われることはしょっちゅうで、石丸氏の気持ちも理解はできるが、その報復に『お前らの写真を使ってやる』と言うのはどうなのかと思う」とつづった。