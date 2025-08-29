「チケットぴあ」手数料、各種内容と課金理由はなにか　段階的に値上げ？SNS情報を運営は「否定」

2025年8月下旬、「チケットぴあ」で購入したときの各種手数料が段階的に値上げされているのではないかと訴える投稿がX上で注目、拡散した。また、主要チケット販売サイトの手数料が高すぎるという声が相次ぐなど、SNSで大きな話題となった。

だが、「チケットぴあ」の運営会社は、24年10月からの手数料値上げを伝える発表で、料金の改定は06年以降初めてだとしている。J-CASTニュースは同社広報室を取材し、各種手数料の内容や、値上げに関する事実関係などを詳しく聞いた。

24年10月まで「当社の意向で改定（値上げ）をした事実はありません」

「チケットぴあ」を運営するぴあ（東京都渋谷区）の広報室は25年8月28日、各種手数料の値上げについて、24年10月まで「当社の意向で改定（値上げ）をした事実はありません」と取材に説明した。

広報室によれば、各種手数料の体系が確立したのが06年。その後、24年10月に初めて値上げした。それまでは、14年と19年の消費税増税に伴う手数料の変更を除いて、同社は値上げしていないという。

06年以前の各種手数料はどうだったのか。ぴあがインターネット販売を開始した99年12月から「システム利用料」は発生していた。その後、ネットワークの拡大や販売方法の多様化に伴い、「決済手数料」や「発券手数料」、現在「特別販売利用料」と呼ばれる手数料が順次導入されて、06年に各種手数料の体系が確立されたという。

24年10月に値上げしたのは、「システム利用料」と「発券手数料」、「決済手数料」の3つだ。「システム利用料」は110円（税込、以下同）、「発券手数料」は55円上がった。「決済手数料」は支払い方法によって異なるが、33円または110円値上がりしている。